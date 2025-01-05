El Salvador açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

Deprem, El Salvador’un La Libertad eyaletinin 50 kilometre güneydoğusunda, 50 kilometre derinlikte gerçekleşti. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS), deprem büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Yerel halk arasında kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası yetkililer, tsunami uyarısına gerek olmadığını duyurdu. Yerel makamlar, depremde herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir mal kaybının olmadığını ifade etti. Bölgedeki altyapının zarar görmediği ve olası artçı sarsıntılar için tedbir alındığı açıklandı.

Bölge sakinlerine öneriler

Yetkililer, El Salvador’un sık sık depremle sarsılan bir coğrafyada yer aldığına dikkat çekerek, halkın olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Depremin ardından acil müdahale ekipleri teyakkuzda bekliyor.