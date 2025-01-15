Memur ve işçi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek haber geldi. 62 kamu kurumu, 2025 yılı kapsamında yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşçi ve memur alımları için başvuru tarihleri ve detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Alım yapacak kurumlar arasında 13 bakanlık, 16 belediye, çeşitli üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları bulunuyor. Personel alımı ilanlarına göre, kamu kurumları ihtiyaç duyulan pozisyonlar için çok sayıda işçi ve memur alacak.

Başvurular, kurumların kendi internet siteleri ya da ilgili kamu istihdam platformları üzerinden yapılabilecek. Başvuru koşulları, pozisyon detayları ve alım yapılacak kadrolar da bu ilanlarda yer alıyor.

Kamu personeli alımları, özellikle iş arayanlar ve memur olmak isteyen binlerce kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgilere, başvuru tarihleri ve koşullarına ilgili kurumların resmi web sitelerinden ulaşılabilir.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Personel alımlarına ilişkin başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 8 bin 663 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 13 bakanlık, 16 belediye, 10 üniversite, TİGEM, Kırklareli İl Özel İdaresi, İSKİ, İETT, TÜBİTAK, KGM, TÜRKPATENT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, MTA, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SSB, Diyanet İşleri Başkanlığı, YTB, EGM, GİB, TİKA, Helal Akreditasyon Kurumu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, AFAD ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 62 kamu kurumuna personel alımı yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak 527 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personellerin dağılımı ise şu şekilde olacak: ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar. 9 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü; 1 avukat, 3 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 temizlik görevlisi, 2 tekniker olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak. 31 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı 150 subay ve 3340 astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay ile 3320'si sözleşmeli 20'si muvazzaf olmak üzere 3340 astsubay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

30 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

AFAD'a bilişim personeli alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) 1 Kıdemli Yazılım Uzmanı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 Bilişim Destek Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı olmak üzere toplamda 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 8 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu 3 personel alımı yapacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı pozisyonu için 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 2 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 16 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alımı yapacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı hizmet binasında çalıştırılmak üzere 2024 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 1 aşçı, 3 garson, 3 bulaşıkçı ve 3 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alınacak.

2 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 16 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 adet kaymakam adayı alınacak. Adaylar 1 Ocak 2025 itibariyle 35 yaşının doldurmamış olacak. Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek. Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

10 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 16 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlığa 50 personel alımı daha yapılacak

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı için 24 Şubat 2025, 12 Stajyer Kontrolör kadrosu için 25 Şubat 2025, 30 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosu için de 26-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da sözlü giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

95 il planlama uzman yardımcısı da alınacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

17 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

TİKA 10 uzman yardımcısı alıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile 10 TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı 03.02.2025 - 07.02.2025 tarihleri arasında TİKA Başkanlığında yapılacak. Adayların ilgili KPSS türünden en az 75 puan almaları istenecek.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 memur alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla genel idare hizmetleri sınıfına dahil 9'uncu kadro dereceli 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alacak.

Adaylar başvurularını,"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

30 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alımı yapacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü; 2 büro personeli, 1 kütüphaneci ve 2 destek personeli olmak üzere toplamda 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 3 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Adalet Bakanlığı 34 hizmetli alacak

Adalet Bakanlığı, Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 32 hizmetli kadrosu için sözlü sınav sonucuna göre personel alacak.

Sözlü sınava, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

2 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

MTA 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 1 Kıdemli Proje Yöneticisi (Yazılım Projeleri için), 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı alınacak.

30 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alımı yapacak

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 6 uzman ve 1 destek personeli olmak üzere toplamda 7 personel alımı yapacak.

9 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 36 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınav ile 36 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. İlanda belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvurabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliği bulunması istenecek. Adaylar başvurularını arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve 'www.aile.gov.tr', 'https://aile.gov.tr/pgm' adreslerinden ulaşabilecek.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 99 uzman yardımcısı alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığına 99 personel alımı yapılacak. Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 puan alması zorunlu olacak ve son 5 yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS'de en az (D) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Adaylar başvurularını 'Kariyer Kapısı Platformu' (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 35 yaşını doldurmayan ve 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'lerden en az 60 puan alan 6 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alacak.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

4 sözleşmeli personel alımı da yapılacak

Merkez teşkilatında münhal bulunan montajcı, ses kayıtçısı, ışıkçı ve kameraman kadroları için de 2024 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadroların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak. 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Dışişleri Bakanlığı 12 adet Avrupa Birliği İşleri uzman yardımcısı alacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 – 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

3 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

97 aday meslek memuru da alınacak

Dışişleri Bakanlığı, sınavla 97 aday meslek memuru alacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak giriş sınavının yazılı kısmı 15 Şubat'ta Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, Türkçe ve yabancı dilde kompozisyon ile Türkçe ve yabancı dil arasında çeviri bölümlerinden oluşacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 28 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Göç İdaresi Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan 5 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak. Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.

Giriş sınavı başvuruları, e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 19 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 stajyer kontrolör alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 30 kişi alınacak. Başvurular, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. 23 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alımı yapacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; 17 temizlikçi, 4 aşçı, 3 büro personeli, 1 diyetisyen ve 1 psikolog olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak. 6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Türkiye Bilimler Akademisi 11 işçi alımı yapacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); 3 TÜBA Uzmanı, 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 Şoför, 2 kütüphaneci, 1 programcı, 2 hizmetli olmak üzere toplamda 11 sürekli işçi alacağını bildirdi. 2 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü; 15 hemşire, 1 anestezi teknikeri, 1 patoloji teknikeri, 1 tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 ameliyathane teknikeri, 2 diyaliz teknikeri, 2 tıbbi dokümantasyon ve sekreter, 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 1 diş protezi teknikeri, 5 büro personeli, 1 şoför ve 19 hizmetli olmak üzere toplamda 50 sözleşmeli personel alımı yapacak.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

MSB 170 memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.

Tüm ilanlar için adaylar, ilgili başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilecek.

20 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak. Her adayın gerekli şartları sağlaması durumunda "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih hakkı bulunacak. Her iki statüye (uzman erbaş/sözleşmeli er) birlikte başvuruda bulunamayacak.

9 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

KGM 41 sözleşmeli personel alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli kadroları için 41 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Bunun yanında görev için gereken genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek. 6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

6 memur alımı da yapacak

KGM; 1 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 harita mühendisi ve 1 matematikçi olmak üzere toplamda 6 memur alımı da yapacak. 15 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Kula Belediyesi 2 sözleşmeli personel alacak

Manisa ili Kula Belediye Başkanlığı bünyesine 1 makine mühendisi ve 1 inşaat mühendisi alınacak. 2 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Pamukkale Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alımı yapacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü; 20 hemşire, 8 sağlık teknikeri, 1 perfüzyonist, 1 tekniker, 2 teknisyen, 4 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. 8 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 22 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

YTB 25 Uzman yardımcısı alacak

Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 25 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacak.

27 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Fatih Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alınacak. 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alımı yapacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü; 56 hemşire, 1 fizyoterapist, 4 ameliyathane hizmetleri teknikeri, 5 anestezi teknikeri, 2 diyaliz teknikeri, 1 patoloji teknikeri, 7 tıbbi görüntüleme teknikeri, 4 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 dil ve konuşma terapisti, 1 mühendis, 3 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 3 diş protezi teknikeri, 4 tıbbi sekreter, 34 temizlikçi, 1 aşçı, 20 hasta ve yaşlı bakım personeli, 1 ambulans şoförü, 1 tekniker (elektrik) ve 1 teknisyen (tesisat) olmak üzere toplamda 150 sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilecek. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

5 sözleşmeli personel alımı daha yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesine de 5 sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecek. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

5 stajyer hazine kontrolörü alınacak

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

93 uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlığa 250 müfettiş yardımcısı da alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek. Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) yapılacak.

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak.

7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Türkpatent 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak. Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek. 24 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Çay Belediyesi 1 sözleşmeli personel alımı yapacak

Afyonkarahisar ili Çay Belediye Başkanlığı bünyesine; ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat teknolojisi bölümünden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 teknisyen alınacak. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak

Helal Akreditasyon Kurumu'na ise 3 adet Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurmak isteyen adaylar ilgili KPSS türünden en az 70 puan almış olması gerekecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Sivil havacılık genel müdürlüğü 10 personel alımı yapacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere yeni temsilciliklerin açılacağı illerde görev yapacak toplam 10 pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni istihdam edecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden yapabilecek.

İlanda belirtilen pozisyonlara başvuran adaylara, yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 aşama olacak. Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstünü alan adaylar, alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacak. Sözlü değerlendirmeden önce adaylar psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Genel Müdürlük tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımıyla ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) yayımlanacak, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. 14 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatında sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, bilgisayar mühendisliği bölümünden 4, endüstri mühendisliğinden 8, elektronik mühendisliğinden 1, makine mühendisliğinden 1, istatistik bölümünden 1, şehir ve bölge planlama bölümünden de 1 olmak üzere 16 personel istihdam edilecek.

Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Ankara'da yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati daha sonra Bakanlığın internet sitesinden (https://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.

13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

3 AB Uzman yardımcısı alınacak

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alımı da gerçekleştirilecek.

Söz konusu kadrolara hukuk bölümünde 1, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden ise 2 personel istihdam edilecek.

Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı Ankara'da yapılacak. Sınav tarihi daha sonra Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

31 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Hakkari Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, 3 büro personeli ve 2 destek personeli (Kantin ve Bakım Onarım alanlarında) olmak üzere toplamda 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 14 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 28 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılabilecek. Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

8 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

7 personel alımı daha yapılacak

TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilecek.

14 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

YTÜ 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 1 kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı ve 2 yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 15 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü; 1 eczacı, 1 psikolog, 3 sağlık teknikeri, 10 hemşire, 6 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 teknisyen olmak üzere toplamda 25 sözleşmeli personel alımı yapacak. 15 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 12 Uzman yardımcısı alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) istihdam etmek üzere idari ve mali işler alanından 7, müzecilik alanından 5 kişi olacak şekilde toplamda 12 Milli Saraylar Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. 31 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Bartın Belediyesi 9 memur alımı yapacak

Bartın Belediye Başkanlığı bünyesine 5 mühendis, 2 mimar, 2 memur olmak üzere toplamda 9 memur alımı yapılacak. 27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

MEB 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, milli eğitim uzman yardımcılığı için aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak. Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek.

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.

Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek. 27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Ticaret Bakanlığı 15 Uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığına sınavla 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan alması zorunlu olacak.

20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

14 Kimyager de alınacak

Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

Başvurular dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Karacagören Belediyesi 2 memur alımı yapacak

Afyonkarahisar ili Karacaören Belediye Başkanlığı bünyesine KPSS şartıyla 1 memur ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacak. 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 5 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Alay Belediyesi 1 memur alımı yapacak

Niğde ili Alay Belediye Başkanlığı bünyesine 1 büro personeli alınacak. 4 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Bolvadin Belediyesi 1 memur alımı yapacak

Afyonkarahisar ili Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesine 1 peyzaj mimarı alınacak. 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 7 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Turgutlu Belediyesi 2 mimar alacak

Manisa ili Turgutlu Belediye Başkanlığı bünyesine 2 mimar alınacak. 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 7 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Güneykaya Belediyesi 1 memur alımı yapacak

Sivas ili Güneykaya Belediye Başkanlığı bünyesine Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun tekniker alınacak. 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 7 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Özelleştireme İdaresi 10 uzman yardımcısı alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 10 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak. 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

TİGEM 69 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) taşra teşkilatında 69 sözleşmeli ziraat mühendisi istihdam edecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.

10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Eşme Belediyesi 1 sözleşmeli personel alımı yapacak

Uşak ili Eşme Belediye Başkanlığı bünyesine 1 inşaat mühendisi alınacak. 12 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi 4 sözleşmeli personel alımı yapacak

Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesine 1 mimar, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 harita mühendisi alınacak. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İBB 1532 memur alımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru, 25 memur, 150 bilgisayar işletmeni, 4 sağlık teknikeri, 30 tekniker, 20 mimar, 181 mühendis, 2 psikolog, 2 sosyal hizmet uzmanı, 3 sosyolog, 10 şehir plancısı, 5 veteriner hekim olmak üzere toplamda 1.532 memur alımı yapılacak.

10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İSKİ 20 memur alımı yapacak

İstanbul ili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bünyesine 20 bilgisayar işletmeni alınacak. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İETT 148 memur ve 80 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul ili İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) bünyesine; 30 bilgisayar işletmeni, 3 muhasebeci, 13 istatikçi, 2 psikolog, 80 mühendis, 20 tekniker olmak üzere toplamda 148 memur alımı; 40 mühendis, 30 tekniker ve 10 teknisyen olmak üzere de 80 sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere sınavla 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. 14 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 20 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İstanbul Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 5 musiki paleograf ve icracısı alınacak. 17 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Beyhan Belediyesi 2 memur alımı yapacak

Elazığ ili Beyhan Belediye Başkanlığı bünyesine inşaat alanında istihdam edilmek üzere 1 tekniker ve 1 muhasebeci alınacak. 17 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Yenipazar Belediyesi 2 sözleşmeli personel alımı yapacak

Aydın ili Yenipazar Belediye Başkanlığı bünyesine 1 mimar ve 1 şehir plancısı alınacak. 19 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Kalkandere Belediyesi 1 sözleşmeli personel alımı yapacak

Rize İli Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesine; lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olup en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 mühendis alınacak. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 22 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 memur alımı yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 154 itfaiye eri alınacak. 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Körfez Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Kocaeli ili Körfez Belediye Başkanlığı bünyesine 25 zabıta memuru alınacak. 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

SSB 38 Uzman yardımcısı alacak

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 26 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.