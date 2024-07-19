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62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki konserler, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Eurovision deneyimini takiben çıkardığı ilk albümü ile Altın Plak ödülünü kazanan Jopek'in performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Balat Atatürk Ormanı'ndaki kulübede gerçekleşen konserde, Varşova doğumlu şarkıcı, piyanist, söz yazarı, besteci ve yapımcı Anna Maria Jopek ile trompet sanatçısı Pıotr Wojtasık Quıntet sahne aldı.

BURSA (AA) - Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi.

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