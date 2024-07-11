Antalya'da, arkadaşıyla vakit geçirmek için dışarıda sandalyesine oturan 63 yaşındaki Cemil Çiçek, sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil ekipleri Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan olayda, emekli TIR şoförü Cemil Çiçek (63), kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya koyuldu. Bu süreçte, arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı. Önceki akşam Çiçek, arkadaşıyla zaman geçirdikten sonra sandalyesinde oturmaya devam etti.

Arkadaşı hareketsiz halde buldu

Dün sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K., arkadaşı Çiçek'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Adrese gelen sağlık ekibi, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Çiçek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Babasının ölüm haberiyle olay yerine gelen Seyit Çiçek, büyük üzüntü yaşadı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İnceleme devam ediyor

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. Cemil Çiçek'in ani ölümü, arkadaşları ve ailesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Antalya'da, arkadaşıyla vakit geçiren 63 yaşındaki Cemil Çiçek, sabah saatlerinde sandalyede hareketsiz halde bulundu. 112 ekipleri Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.