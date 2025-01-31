Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, bir askeri helikopterle çarpışma sonucu düşen yolcu uçağının uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde askeri helikopterle çarpışan yolcu uçağına ait uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "NTSB müfettişleri dün DC'de meydana gelen uçak kazasına karışan Bombardier CRJ700 uçağının kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını kurtardı. Kayıt cihazları değerlendirilmek üzere NTSB laboratuarlarında" denildi.

İçinde 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde üç personel vardı.

Trump: Kazada kurtulan olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kazada kurtulan olmadığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız” dedi.