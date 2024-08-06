Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, toplamda 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılacağını belirtti. Bu kapsamda, yaklaşık 3,6 milyar TL yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylığı hak sahiplerine ulaştırılacak.

Sosyal yardım programlarıyla kapsayıcı destek

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade etti. “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımı ve bağımsız yaşamaları için her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.