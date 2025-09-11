Türkiye’de 2013 yılında çıkarılan kanunla 65 yaş üstü vatandaşlara şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı tanındı. Ama bu uygulama yıllardır tartışmalı. Çünkü kağıt üzerinde masum görünen bu hak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde büyük bir sorun haline geliyor.

Bir otobüse sabah saatlerinde binmeye çalışın; manzara çok tanıdık. Öğrenciler okula yetişmeye çalışıyor, işçiler işe koşturuyor. Tam bu yoğunluğun ortasında elinde poşetiyle ekmek almaya çıkan ya da sabah namazına gitmek için otobüse doluşan onlarca 65 yaş üstü yolcu da aynı otobüse biniyor. Akşamüstü de benzer bir tablo: mesai bitmiş, insanlar yorgun argın eve gitmeye uğraşıyor ama yer bulmak neredeyse imkânsız.

Şoförlerin İsyanı

ESHOT şoförü bir arkadaşımın konuştuğumda şu sözler dikkatimi çekti:

Bir ESHOT şoförü olarak gerçekten de işlerin en yoğun olduğu saatte gezmeye çıkıyorlar. Öğrenci, işçi işine yetişmek isteyen, hastaneye gitmek isteyen insanların haklarına giriyorlar. Öğrenci saatinde öğrenciler arabalara zor binerken bunlar gezmek amaçlı biniyorlar. birinci duraktan binip üçüncü durakta inip namaza gidiyorlar. Birinci duraktan binip beşinci durakta inip ekmek alıyorlar. altıncı duraktan binip son durakta inip markete gidiyorlar. Bütün bunları gün ortasında değil, ya sabah yoğunluğunda ya da akşam iş çıkışı yapıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı.”

Bu sözler aslında toplumda biriken tepkinin de özeti.

Gerçek İhtiyaç Ayrı, Keyfi Yolculuk Ayrı

Tabii ki istisnalar var. Hastaneye giden, resmi işlemlerini halleden ya da gerçekten ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tenzih etmek gerekir. Fakat dürüst olmak lazım: yolculukların önemli bir kısmı keyfi. “Ekmek almaya gidiyorum, markete bakıp geleceğim” diye yapılan yolculuklar, sabahın köründe ya da akşam trafiğinin ortasında binlerce insanı mağdur ediyor.

Üstelik bir de psikolojik baskı var: gençler ayakta kalırken 65 yaş üstü yolcular gözlerinin içine bakıyor, “neden yer vermiyorsun” der gibi… Bu da nesiller arası gerginliği artırıyor.

Çözüm Önerileri

Bana göre sorun “tamamen ücretsiz ulaşım” modelinde yatıyor. Çözümse aslında basit:

Yoğun saatlerde kısıtlama: Sabah 07.00–10.00 ve akşam 16.00–19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü yolculardan ücret alınmalı. Böylece gereksiz yolculuklar ciddi şekilde azalacaktır.

Gelir kriteri getirilmeli: Evi, arabası, hatta yazlığı olan bir 65 yaş üstünün neden ücretsiz ulaşım hakkı olsun? Gerçekten dar gelirli olanlar bu haktan yararlansın, varlıklı olanlar ise sembolik de olsa ücret ödesin.

Öğrencilere destek: Hatta ücretsiz yolculuk hakkı öğrencilere veya asgari ücretle çalışanlara günde bir defa tanınsa toplumda çok daha büyük fayda sağlar.

Hiç kimse yaşlılara saygısızlık etmek istemez. Onlar bu ülkenin büyükleri, tecrübeli insanları. Ama saygı, başkalarının hakkına girmeden yaşanır. Bugünkü haliyle uygulama hem toplu taşıma sistemini hem de toplumda huzuru zedeliyor. Çözüm ise zor değil: adil, dengeli ve gerçekten ihtiyaca göre düzenlenmiş bir sistem.