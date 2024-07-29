İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için yaptıkları rutin bir uygulama sırasında G.Y. isimli bir şahıstan şüphelendi. G.Y.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Denetimlerde ayrıca, "Tasarlayarak öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçundan 20 yıl T.Ç', "Dolandırıcılık ve çekle karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 63 yıl 1 ay İ.T'nin, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet olma" suçundan A.A'nın 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Şüpheli G.Y., ve diğerleri uygulama esnasında yapılan kimlik kontrolü sırasında tespit edildi. Hükümlü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.