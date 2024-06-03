Edirne Belediye Başkanlığı’nın organizasyonuyla 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılım sağlamak isteyen yerli ve yabancı basın mensupları ile fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvuruları 31 Mayıs 2024 tarihinde başlıyor. Başvurular, 15 Haziran 2024’te sona erecek, bu tarihten sonra gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce güreş severi ağırlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.

Edirne Belediyesi, Sarayiçi Er Meydanı’nda fotoğraf ve kamera çekimi yapmak isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Buna göre yurtiçi ve yurtdışından gelecek ve bu tarihi organizasyona tanıklık edecek olan basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvuruları 31 Mayıs tarihinde başlıyor. Hem çekim yapan hem de alanda güreşen sporculara ve güreş izleyenlere daha rahat bir ortam yaratmak isteyen Edirne Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da akreditasyon başvurularına belli kriterler ve sınırlamalar getirdi.

Akreditasyon başvuruları 15 Haziran tarihinde son bulacak ve tarihten sonra gelecek başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Kırkpınar Güreşleri’nde görev yapacak basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından yapılacak. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni takip etmek isteyen basın mensupları Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne başvuruda bulunacak; Türkiye Spor Yazarları Derneği ([email protected]) akreditasyon işlemlerini ulusal ve uluslararası müsabakalarda uygulandığı şekilde gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sanatçıları ile ilgili olarak da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından belirlenecek sınırlı sayıdaki kişiye akreditasyon yapılarak saha giriş kartı verilecek.

Edirne merkezde bulunan ulusal ajans bürolarının temsilcileri ve yerel basın mensuplarının giriş kartları ise Edirne Belediyesi’nde yer alan liste kapsamında düzenlenecek.

Yabancı basın mensuplarının akreditasyon işlemleri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ile ortak yapılacak çalışma ile gerçekleştirilecek. Yabancı basın mensupları başvurularını [email protected] mail adresinden gerçekleştirebilecek.

Bunlar haricinde 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bireysel başvuru ile sahaya giriş kartı verilmeyecek.