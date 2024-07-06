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Bu sırada çevik kuvvet ekipleri önlem alarak, içeriye girişlere izin vermedi. Hakem heyetinin de polis nezaretinde er meydanından çıkması sağlandı.

Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Üçüncü tur müsabakalarının ardından, bazı taraftarlar kule hakemliği giriş kapısına gelerek hakem heyetine, yönetiminden dolayı tepki gösterdi.

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