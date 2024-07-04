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Pehlivanlar, salavatlanmaları ve peşrevlerinin ardından güreşe başladı.

Kura ile eşleşen pehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın duasına el açarak eşlik etti.

Hasan Cengiz, çektiği kura numarası dolayısıyla güreşmeden tur atladı.

Bekir Eryücel, Serkan Serttürk, Yalçın Öncül, Mecit Yıldırım, Salih Erinç, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Okan Acar, Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım, Arif Akın, Süleyman Aykırı, Menderes Saltık, Ali Yanatma, Semih Turgut, Onur Balcı, Kaan Kaya, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz, kuralarını çekerek eşleşti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda, bu yıl ilk kez uygulanan ön elemeye 23 başpehlivan katıldı.

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