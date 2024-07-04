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Bu yıl Kırkpınar'da 852 pehlivanın güreş tutacağını aktaran Şenel, "Baş kategorisinde 32 pehlivanımız ligden direkt katılım sağladı. Sekiz pehlivanımız da bugün ön elemeden sonra cumartesi günü sahada kol bağlayacak." diye konuştu.

Şenel, Mimar Sinan Spor Salonu'nda pehlivanların kayıt işlemlerini takip etti.

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