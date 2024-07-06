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Favori isimlerden İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı ise elendi.

Rakiplerini yenen İsmail Koç, Mustafa Taş, Enes Doğan, Serhat Gökmen, Osman Kan, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Yıldıray Akın, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Batu ve Ertuğrul Dağdeviren üçüncü tura yükseldi.

Üçüncü tur müsabakaları normal süresi güreşseverin beklediği yüksek tempoda geçmedi. Pek çok pehlivana pasif güreştiği için kule hakemliğince ihtar verilirken, puanlama bölümü daha hareketli geçti.

Sarayiçi Er Meydanı 'nda devam eden organizasyonun başpehlivanlık ikinci turu güreşleri için eşleşen başpehlivanlar salavatlandıktan sonra güreşe tutuştular.

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