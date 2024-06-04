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Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirme toplantı sı düzenlendi.

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