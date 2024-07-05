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Baş boyunda ilk tur mücadeleleri de yarın yapılacak.

Kırkpınar'ın üçüncü gün müsabakaları yarın minik ve teşvik boyundaki pehlivanların güreşleriyle saat 09.30'da start alacak.

Bu yıl format değişikliği nedeniyle organizasyon alışılagelmişin dışında dün başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle başlamıştı.

Er Meydanı 'nda rakiplerinin sırtını yere getiren pehlivanlar , kendi boylarında ilk 32'ye kalma başarısı gösterdi.

Kırkpınar'ın ikinci gününde başpehlivanlık boyu hariç diğer boylarda 812 pehlivan kıran kırana mücadeleler sergiledi.

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