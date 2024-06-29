Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Güreşler, 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme güreşleri ile start alacak.

Ağa karşılama ve açılış törenleri

Kırkpınar'ın ağası Seyfettin Selim, 5 Temmuz Cuma günü Selimiye Meydanı'nda resmi törenle karşılanacak. Törenin ardından çeşitli anma etkinlikleri ve Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler, aynı gün minik pehlivanların mücadeleleriyle devam edecek ve resmi açılış töreni akşam Er Meydanı'nda yapılacak.

Güreşler ve final mücadeleleri

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 6 Temmuz Cumartesi günü çeşitli kategorilerde devam edecek ve başpehlivanlar çayıra çıkacak. Festivalin doruk noktası, 7 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşleriyle yaşanacak. Gün boyunca sürecek mücadeleler, ağalık ihalesi, bayrak töreni ve ödül töreni ile son bulacak.

Ödüller ve etkinlikler

Bu yılki organizasyonda başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanırken, ikinciye 275 bin lira, üçüncülere ise 140'ar bin lira verilecek. Tüm kategorilerdeki pehlivanlara verilecek toplam para ödülü ve diğer ödemeler 3 milyon liraya ulaşacak. Organizasyon süresince akşamları düzenlenecek konserler de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.