Ünlü oyuncu Talat Bulut, estetik iddialarına son noktayı koydu. Formda kalma sırlarını paylaşan sanatçı, yeni projesi hakkında da merak edilenleri açıkladı.

"Estetik yaptırmıyorum"

Estetik yaptırdığına dair iddialara yanıt veren Talat Bulut, "Estetik yaptırmıyorum, sadece bakım yaptırıyorum. Dünyadaki bütün oyuncular için estetik tehlikeli bir iş. Maalesef Türkiye'de genç yaşta botoks yaptıranlar çok fazla" dedi. Bakımına özen gösterdiğini belirten Bulut, doğal görünümünü korumak için estetik müdahalelerden kaçındığını vurguladı.

"Oyuncuların hakları korunmalı"

Bulut, maliyet nedeniyle yaz dizilerinin çekilmemesi konusuna da değinerek, başrol oyuncularının yüksek ücret taleplerinin neden olduğuna dair eleştirileri değerlendirdi. "Kime ve neye göre bu ücretler belirleniyor? Amerika'da 40-45 dakikalık dizilerde yer alan oyuncular 1-1.5 milyon dolar alıyorlar. Türkiye'de ise yurt dışı satışlarından ücret alamıyoruz. Oyuncuların hakları konusunda bir yasa olmadığı için her şey yapımcıların insiyatifine kalmış durumda" dedi.

Nejat İşler'in senaryoların hep aynı olduğunu ve yurt dışından hikayeler alındığını söylemesine de değinen Bulut, "Bizim de güçlü hikayelerimiz var, fakat edebiyatımızdan yeterince yararlanmıyoruz. Para kazanma alanlarımız daraldı. Artık herkes, 'Bir projede yer alacağım, uzun vadeli olacak mı ve para kazanabilecek miyim?' diye düşünüyor. Suçlular hep oyuncular gibi görülüyor ama biraz kafayı ve kamerayı çevirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Tatille ilgili soruları da yanıtlayan Talat Bulut, "Para yok. Eskidendi o tatiller. Motosiklete biniyorum ve kirada oturuyorum. Haberlerde gördüğüm kadarıyla Bodrum ve Çeşme çok pahalı olmuş. Yunan Adaları daha ucuz" açıklamasını yaptı.

Formda kalmanın sırrı

Formda kalmayı nasıl başardığı sorulan Bulut, "Dikkat ediyorum. Televizyonda oyunculuk para etmiyor, bu yüzden sağlığıma ve formuma özen göstermem gerekiyor" yanıtını verdi. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizle formda kaldığını belirten sanatçı, bu konuda dikkatli olduğunu ifade etti.

Yeni proje ne zaman başlıyor?

Yeni projesi hakkında bilgi veren Talat Bulut, hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Yeni dizisinin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağını belirten Bulut, "Bu projede farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacağım. Senaryo oldukça güçlü ve heyecan verici" dedi.

Talat Bulut, röportaj sırasında yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.