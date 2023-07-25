Mardin'de 7 yaşında çocukken başladığı mesleğini halen sürdüren 79 yaşındaki terzi Burhan Vural : "Ben bu mesleğe âşığım, işimi çok seviyorum" "Eskiden Mardin’de herkes gömlek diker takım elbiseyle gezer, kimin hangi elbiseyi diktiği bilinirdi, şimdi hiç birisi kalmadı. Hazır giyim teknolojisi terzicilik mesleğini de etkilemeye başladı. Ama hayat devam ediyor. Değişen tek şey insanlardır. "

Terziliğe 69 yılını veren Burhan Vural, geçmişten günümüze mesleğini İGFA'ya anlattı.

Dikiş makinesi başında geçen 69 yıllık meslek hikâyesini anlatan terzi ustası Burhan Vural, Zaman ve teknoloji diğer meslekler gibi terzicilik mesleğini de yavaş yavaş yok etmeye başladığını ifade etti. 7 yaşında çocukken Mardin’de önemli terzi ustalarından biri olan Bedri Paşaoğlu yanında çırak olarak işe başladığını ifade eden 79 yaşındaki terzi Burhan Vural,” Mardin birinci caddede eskiden 70’e yakın terzi ustası vardı. Ermeni, Süryani. Yahudi terzi ustaları vardı. Hepimiz bu meslekten ekmek yedik. Şimdi tarihi Mardin’de 10’a yakın terzi kaldı. Onlarda yaşını başını almış eski ustalardır. Yarın öbür gün hepimiz öleceğiz. Elle tutulur tarzi ustası kalmayacak. Gençler bu mesleği öğrenmek istemiyor. 4 çocuğum terzicilik mesleğini öğrenmesine rağmen hepside farklı mesleklere yöneldi. Eskiden Mardin birinci caddede herkes takım elbiseyle gezer, kimin hangi elbiseyi diktiği bilinirdi, şimdi hiçbirisi kalmadı. Ama hayat devam ediyor. Değişen tek şey insanlardır”dedi.

“69 yıldır bu işi yapıyorum ve işimi de seviyorum”

Bir ömrü dikiş makinesinin önünde geçiren ve işini severek yaptığını söyleyen Vural”, Geçmişte yaşadığı sıkıntılara rağmen kendisiyle ilgilenen ve onu bu günlere hazırlayan ustalarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun beni iyi yetiştirdiler. 69 yıldır Mardin’de gömlek alanında kendimi yetiştirdim. Mardin’de bürokrat ve iş adamlarına siyasetçilere kadar gömlek diktim. Bu hayata tekrar gelsem gene aynı işi yapmak isterim. Eskiden çok zordu. O zamanlar hep el işiydi. Hep elle iş yapıyorduk. Herkesin kendine göre branşı vardı. Ceketçiler, pantoloncular hep ayrıydı. Ben gömlekçiydim. O zamanlar ustalık vardı. Eskiden iş yoğunluğu nedeniyle 1 gömleği bir ayda bitiriyorduk. Şimdi ise bir saatte bitiriyoruz. Diktiğim gömlekleri 5 yıl sonra almaya gelenler oluyordu. Öyle de anılarımız oldu. Cumartesi günü bütün işleri bitirirdik. Pazar günü ise arkadaşlarımla sinemaya giderdik.” ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda giyim kültürü tersine döndü

Son 2 yıl içerisinde toplumun giyim tarzının tamamen değiştiğine dikkat çeken Mardinli 69 yıllık Terzi Ustası Burhan Vural bunun sebebi ise hayat pahalılığı olduğuna dikkat çekti. Eski kıyafetlerin değer kazandığına vurgu yapan Vural şunları aktardı,” Toplumun her kesiminden insanın giyim zevkini aktardığı ve ona göre elbiselerini şekillendirdiği terzilerde son zamanlarda eski kıyafetlerin bakımı için terzilere yöneldiğini görüyoruz. Daha önceki neslin giyim zevki ile günümüz toplumunun giyim zevki arasındaki farkın tümden tersine döndüğünü, daha önce değersiz diye âtıl bekletilen giysilerin ise piyasadaki alım gücünden kaynaklı olarak değer kazanmaya başladı. Artık yıpranan gömleğin yakası ters çevrilerek yeniden giyildiğine şahit oluyoruz.

Daha önceleri müşteri gelir, yeniden dikim isterdi. Şimdi, kimse istemiyor. Kişi evinde veya gardırobunda şimdiye kadar hiç giymediği elbiseyi fark ediyor ve bize getirerek 'bunu benim bedenime uydur' talebinde bulunuyor. Ayrıca ufak-tefek söküklerden dolayı pantolonunu atan müşteriler, bugün gerekli tamiri yaptırdıktan sonra tekrardan giymeyi tercih ediyor. Bu da ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor."