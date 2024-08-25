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Ö.K., gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nın JASAT timleri, nitelikli suçlardan aranan bir şahsı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve uyuşturucu suçlarından toplam 7 dosyası bulunan Ö.K. isimli şahıs, Atburgazı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 7 ayrı suç tan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

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