DÜZCE (AA) - 7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi.

Kentte dün Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde 20 ülkeden 615 sporcunun katılımıyla başlayan müsabakaların finali yapıldı.

Yaş ve sıkletlere göre toplamda 76 kategoride düzenlenen şampiyonada "kumite" dalında Kazakistan, Ukrayna, Türkiye ve Polonya ilk 4 sırayı paylaşırken "kata"da ise sıralama Ukrayna, Türkiye, Polonya ve Kazakistan şeklinde oluştu.

Şampiyonada Türkiye, toplamda 70 madalya kazandı.

Kapanış seremonisiyle sona eren turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.