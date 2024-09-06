7. Burhaniye Bisiklet Festivali'nde Pedallar Tarih Ve Doğa Için Dönüyor

Türkiye’nin 7 bölgesinden 187 bisikletçi, Burhaniye’nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için bir araya geldi. 4 gün sürecek festivalde hem spor hem de kültürel etkinlikler ön planda.

Burhaniye’de düzenlenen 7. Burhaniye Bisiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletçilerin katılımıyla başladı. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ve Pegasus Bisiklet Grubu iş birliği ile düzenlenen etkinlik, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

Tarih ve doğaya yolculuk

6 Eylül’de Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna’nın yaptığı açılışla başlayan festival, bölgenin Madra ve Kaz Dağları’ndaki binlerce yıllık tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar dört gün boyunca oluşturulan çeşitli rotalarda pedal çevirerek bölgeyi keşfedecek.

Kamp ve etkinliklerle dolu 4 gün

Bisikletçiler, Burhaniye Belediyesi'nin Ören Ayaklı kamp alanında konaklayacak ve her gün rotalarını tamamladıktan sonra kamp alanındaki etkinliklerle eğlenecek. Festival, hem spor hem de kültürel etkinliklerin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor.