Türkiye’nin 7 bölgesinden 187 bisikletçi, Burhaniye’nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için bir araya geldi. 4 gün sürecek festivalde hem spor hem de kültürel etkinlikler ön planda.

Marmaris'te 150 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyor Marmaris'te 150 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyor

7. Burhaniye Bisiklet Festivali'nde Pedallar Tarih Ve Doğa Için Dönüyor2

Burhaniye’de düzenlenen 7. Burhaniye Bisiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletçilerin katılımıyla başladı. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ve Pegasus Bisiklet Grubu iş birliği ile düzenlenen etkinlik, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

7. Burhaniye Bisiklet Festivali'nde Pedallar Tarih Ve Doğa Için Dönüyor

Tarih ve doğaya yolculuk

6 Eylül’de Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna’nın yaptığı açılışla başlayan festival, bölgenin Madra ve Kaz Dağları’ndaki binlerce yıllık tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar dört gün boyunca oluşturulan çeşitli rotalarda pedal çevirerek bölgeyi keşfedecek.

7. Burhaniye Bisiklet Festivali'nde Pedallar Tarih Ve Doğa Için Dönüyor1

Kamp ve etkinliklerle dolu 4 gün

Bisikletçiler, Burhaniye Belediyesi'nin Ören Ayaklı kamp alanında konaklayacak ve her gün rotalarını tamamladıktan sonra kamp alanındaki etkinliklerle eğlenecek. Festival, hem spor hem de kültürel etkinliklerin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor.

7. Burhaniye Bisiklet Festivali'nde Pedallar Tarih Ve Doğa Için Dönüyor3

Kaynak: BÜLTEN