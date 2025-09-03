Gökyüzü meraklılarını bekleyen görsel şölen için gün sayılıyor. 7 Eylül akşamı gerçekleşecek tam ay tutulması, yaklaşık 82 dakika sürecek ve Türkiye’den de izlenebilecek. Ay’ın kırmızıya bürünmesiyle ortaya çıkan “Kanlı Ay” görüntüsü, izleyenlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Tam Ay Tutulması Nedir?

Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle meydana geliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine atmosferdeki ışığın kırmızıya dönmesiyle kırmızı tonlara bürünüyor. Bu nedenle gökyüzü tutkunları, Ay’ı “Kanlı Ay” olarak gözlemliyor.

Tutulma Türkiye’den de izlenecek

Yılın ikinci ve son tam ay tutulması olan 7 Eylül etkinliği, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yalnızca üç gün kala gerçekleşecek. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek. Tutulmanın Türkiye’de gözlemlenebileceği saatler 18.30–19.30 olarak belirtildi.

Tutulma evreleri ise şöyle:

Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tutulma Nerelerden Görülecek?

7 Eylül’deki tutulma, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan da izlenebilecek. Türkiye’deki izleyiciler, özellikle gökyüzü gözlemi için açık alanları tercih ederek bu nadir olayı kaçırmamalı.

Bir sonraki tutulma ne zaman?

2025’in dikkat çekici gök olaylarından biri olacak bu tutulmanın ardından, bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da gerçekleşecek. O tutulma ise Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya bölgelerinden gözlemlenebilecek.

7 Eylül akşamı gökyüzü, kırmızı bir Ay manzarasıyla izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor. Bu doğa olayı, hem astronomi meraklıları hem de gökyüzünü sevenler için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunacak.