İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Zanlıların 6 aylık hesap hareketlerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu tespit edildi.

İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların banka, MASAK, telekomünikasyon şirketleri ve elektronik para ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda 6 aylık hesap hareketlerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu ve bu tutarı yurt içi ile dışındaki kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyon İzmir, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.