Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İddialar arasında çirkin tezahürat ve talimatlara aykırı hareketler yer alıyor.
Yedi Süper Lig kulübü disipline sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den yedi kulübü disipline sevk etti. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor yer aldı.
İşte sevk edilen kulüpler ve nedenleri:
-
Samsunspor: Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edildi.
-
Kasımpaşa: Talimatlara aykırı hareket ve futbolcunun aykırı davranışı sebebiyle sevk edildi.
-
Beşiktaş: Çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle sevk edildi.
-
Başakşehir: Talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edildi.
-
Galatasaray: Çirkin tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edildi.
-
Tümosan Konyaspor: Çirkin tezahürat nedeniyle sevk edildi.
-
Çaykur Rizespor: Talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edildi.