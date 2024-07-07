İzmir'de 6 Temmuz'da 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 3:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 3:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örlemiş
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 8:30 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıtosunlar ( GÜVEN TOSUNLAR )
Halıköy
Alakeçili
Yağcılar ( NEHİR RÜZGAR YASEMİN )
Sarıkaya
BORNOVA / İZMİR
Saat : 0:15 - 0:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Osman Paşa ( 5413. Sk. 5409. Sk. 5404. Sk. 5408. Sk. 5410. Sk. 5411. Sk. 5227. Sk. 5401. Sk. 5401/1. Sk. 5401/2. Sk. 5402. Sk. 5412. Sk. 5415. Sk. Fatih 5454. Sk. 5453. Sk. 5449. Sk. 5448. Sk. 5447. Sk. 5446. Sk. 5442. Sk. 5441. Sk. 5440. Sk. 5439. Sk. 5438. Sk. 5437. Sk. 5436. Sk. 5422. Sk. 5419. Sk. )
Barbaros ( Refik Tulga Refik Tulga Cd. 5301/2 5308. Sk. 5307. Sk. 5306. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301/1. Sk. 5301. Sk. 5222. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 711/1. Sk. 711/2. Sk. 711/3. Sk. 713. Sk. 714. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 705. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 700. Sk. 643/1. Sk. 707. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçük Çiğli ( 8780/35. Sk. 8780/30. Sk. 8780/11. Sk. 8780/27. Sk. 8780/12. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çelebi ( İzmir-Seferihisar Yolu Ali İhsan Gedik Cd. )
Siteler ( 408. Sk. 460. Sk. 466. Sk. 468. Sk. 833. Sk. 462. Sk. Abdullah Baydar Cd. 255. Sk. )
Kahramandere ( 894. Sk. 892. Sk. 890. Sk. 884. Sk. 831. Sk. 827. Sk. 825. Sk. 821/1. Sk. )
Yelki ( 2725 sk. 2725 2381 2723. 2723 2724 Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes 2723. Sk. 2369. Sk. )
Yalı
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 1579. Sk. 1579/1. Sk. 1580/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur ( 916. Sk. 849. Sk. 917. Sk. )
Fevzi Paşa ( 847. Sk. 848. Sk. )
Kahraman Mescit ( 442. Sk. 834. Sk. 839. Sk. )
Konak ( 851. Sk. 918. Sk. Anafartalar Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Dr. Faik Muhittin Adam Cd. Kestelli )
Tan ( 838. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşiltepe ( Otobüs Durakları )
Fevzi Paşa ( 452. Sk. 846. Sk. 847/1. Sk. )
Konak ( Cumhuriyet Blv. Milli Kütüphane Cd. )
Saat : 0:15 - 0:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 1579. Sk. 1579/1. Sk. 1580/1. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 388 408 404 389 368 KUVA-İ MİLLİYE 452 )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 374 365/1 376 377 368 345 344 346 340 KUVA-İ MİLLİYE 378. Sk. 370 sokak 369 363/1 361. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 369/1 370. Sk. 373. Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakuyu
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 8:30 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emirli
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Saat : 17:00 - 20:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turabiye ( Beyler Cd. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turabiye
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çolak İbrahim Bey
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1583/1 Sk. 1583. Sk. 1581 Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1577. Sk. 1576. Sk. 1575 Sk. 1574 Sk. 1565 1590 1590. Sk. 1585 1562. Sk. 1580. Sk. 1597. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Karabekir ( 6916/1 Sk.
Pancar