İzmir'de 6 Temmuz'da 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 3:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 3:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örlemiş

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 8:30 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıtosunlar ( GÜVEN TOSUNLAR )

Halıköy

Alakeçili

Yağcılar ( NEHİR RÜZGAR YASEMİN )

Sarıkaya

BORNOVA / İZMİR

Saat : 0:15 - 0:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi Osman Paşa ( 5413. Sk. 5409. Sk. 5404. Sk. 5408. Sk. 5410. Sk. 5411. Sk. 5227. Sk. 5401. Sk. 5401/1. Sk. 5401/2. Sk. 5402. Sk. 5412. Sk. 5415. Sk. Fatih 5454. Sk. 5453. Sk. 5449. Sk. 5448. Sk. 5447. Sk. 5446. Sk. 5442. Sk. 5441. Sk. 5440. Sk. 5439. Sk. 5438. Sk. 5437. Sk. 5436. Sk. 5422. Sk. 5419. Sk. )

Barbaros ( Refik Tulga Refik Tulga Cd. 5301/2 5308. Sk. 5307. Sk. 5306. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301/1. Sk. 5301. Sk. 5222. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Seyhan ( 711/1. Sk. 711/2. Sk. 711/3. Sk. 713. Sk. 714. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 705. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 700. Sk. 643/1. Sk. 707. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçük Çiğli ( 8780/35. Sk. 8780/30. Sk. 8780/11. Sk. 8780/27. Sk. 8780/12. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çelebi ( İzmir-Seferihisar Yolu Ali İhsan Gedik Cd. )

Siteler ( 408. Sk. 460. Sk. 466. Sk. 468. Sk. 833. Sk. 462. Sk. Abdullah Baydar Cd. 255. Sk. )

Kahramandere ( 894. Sk. 892. Sk. 890. Sk. 884. Sk. 831. Sk. 827. Sk. 825. Sk. 821/1. Sk. )

Yelki ( 2725 sk. 2725 2381 2723. 2723 2724 Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes 2723. Sk. 2369. Sk. )

Yalı

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mersinli ( 1579. Sk. 1579/1. Sk. 1580/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Selahattin Köse otopark ücretlerine tepki gösterdi Selahattin Köse otopark ücretlerine tepki gösterdi

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uğur ( 916. Sk. 849. Sk. 917. Sk. )

Fevzi Paşa ( 847. Sk. 848. Sk. )

Kahraman Mescit ( 442. Sk. 834. Sk. 839. Sk. )

Konak ( 851. Sk. 918. Sk. Anafartalar Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Dr. Faik Muhittin Adam Cd. Kestelli )

Tan ( 838. Sk. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşiltepe ( Otobüs Durakları )

Fevzi Paşa ( 452. Sk. 846. Sk. 847/1. Sk. )

Konak ( Cumhuriyet Blv. Milli Kütüphane Cd. )

Saat : 0:15 - 0:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mersinli ( 1579. Sk. 1579/1. Sk. 1580/1. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Barbaros ( 388 408 404 389 368 KUVA-İ MİLLİYE 452 )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Barbaros ( 374 365/1 376 377 368 345 344 346 340 KUVA-İ MİLLİYE 378. Sk. 370 sokak 369 363/1 361. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 369/1 370. Sk. 373. Sk. )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakuyu

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 8:30 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emirli

Çaylı ( Çaylı köy yolu )

Kızılcaavlu

Alaşarlı

Saat : 17:00 - 20:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çaylı ( Çaylı köy yolu )

Kızılcaavlu

Alaşarlı

Emirli

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turabiye ( Beyler Cd. )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turabiye

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çolak İbrahim Bey

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1583/1 Sk. 1583. Sk. 1581 Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1577. Sk. 1576. Sk. 1575 Sk. 1574 Sk. 1565 1590 1590. Sk. 1585 1562. Sk. 1580. Sk. 1597. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Karabekir ( 6916/1 Sk. 

Pancar

Editör: Engin Keskin