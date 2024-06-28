Her yıl sanatseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilen festivalde bu yıl 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası bulunuyor. 7 eserde 5 yabancı konuk sanatçı sahne alacak.

Festivale klasik balenin yıldız eseri Kuğu Gölü ile başlangıç

Efes Antik Tiyatro’nun muhteşem atmosferinde gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 29 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00’de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Kuğu Gölü balesi ile başlayacak. Piyotr İlyiç Çaykovski’nin bestesi ile sahnelenen eserde, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın koreografisiyle Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Iana Salenko ve Marian Walter sahne alacak.

Barış Ormanı operası çocuklarla buluşacak

Festivalde çocuklara özel hazırlanan Barış Ormanı operası, 30 Haziran Pazar günü saat 14.00’de Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Evrim Demirel’in müzikleri ve Barış Meydan’ın rejisi ile Aslan Kral ve arkadaşlarının dostluk, iyilik ve sevgiyi bulma macerası opera ve dans diliyle anlatılacak.

Hisseli Harikalar Kumpanyası ile nostalji yolculuğu

Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, 2 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Melih Kibar’ın besteleri ve Haldun Dormen’in kaleme aldığı eserde, orkestra şefi Kıvanç Tepe yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek.

Figaro’nun Düğünü prömiyeri

Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası Figaro’nun Düğünü, 5 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da prömiyerini gerçekleştirecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde, orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne alacak.

Dünyaca ünlü Evita müzikali Efes’te yankılanacak

Evita müzikali, 7 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da sahnelenecek. Tim Rice’ın metin yazarlığı ve Andrew Lloyd Webber’ın müzikleriyle Caner Akın rejisinde sahnelenecek eserde, Eva Peron’un hayatından kesitler sunulacak.

Klasik opera eseri Tosca sahnelenecek

Dünyaca ünlü Tosca operası, 10 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Güney Koreli ödüllü soprano Lilla Lee ve tenor Enrique Ferrer başrollerde yer alacak.

Festivalin kapanışı Zorba balesi ile yapılacak

Zorba balesi, 13 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da sahnelenecek. Nikos Kazancakis’in eserinden esinlenilen ve Mikis Theodorakis’in müzikleriyle sahnelenen eserde, Avustralyalı yıldız sanatçı Joshua Legge başrolde olacak.