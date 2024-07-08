İZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde, Evita müzikali sahnelendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce (MDOB) sahnelenen Evita müzikali, Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı müzikal formda sahneye taşındı.

Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde MDOB sanatçıları, Eva Peron'un konuşmalarından esinlenilerek hazırlanan "Benim için ağlama Arjantin" adlı parçanın da içinde olduğu pek çok şarkıyı seslendirdi.

Eva Peron rolünü Nihan Çetin Aydın, Che Guevara rolünü Onur Turan, Juan Peron rolünü Kazım Erdem Özdemir, Magaldi rolünü Mustafa Özer, Metres rolünü ise Ayşe Pınar Balay canlandırdı.

Festival kapsamında 10 Temmuz'da Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Tosca operası sahnelenecek.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'da Zorba balesiyle sona erecek.