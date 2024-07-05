İZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü eserinin ilk temsili gerçekleşti.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festival seyircisine özel olarak ilk kez sahnelenen Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü, Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, izleyicileri tarihler arası keyifli bir yolculuğa çıkardı.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, burada yaptığı konuşmada, festivalin dördüncü eserini tarihi atmosferde sahnelemenin heyecan ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere toplumda opera ve bale ile tanışmayan kimse kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Sağtürk, çok güzel bildirimler aldıklarını kaydetti.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde izleyici rekoru kırmaya devam ettiklerini belirten Sağtürk, "Festivalimizde de izleyici rekorları kırmaya devam ediyoruz. Çok mutluyuz. Bu akşam Mozart'ın ünlü Figaro'nun Düğünü operasını Efes Antik Tiyatro'nun binlerce yıllık atmosferinde izleyeceğiz. Mozart'ın aristokrasiyi hicvederek anlattığı eseri, komik opera olarak sınıflandırılıyor." diye konuştu.

Eseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik de izledi.

Festival, 13 Temmuz'da Mikis Theodorakis'in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesiyle sona erecek.