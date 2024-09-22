7 Yaşındaki Çocuk 10. Kattan Düştü!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan trajik olayda, 7 yaşındaki Yusuf A. evlerinin 10. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuk, camı kapatmaya çalışırken dengesini kaybettiği iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10. kattan düşen Yusuf kurtarılamadı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, 7 yaşındaki Yusuf A., evlerinin 10. katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. İddiaya göre, odasındaki pencereyi kapatmaya çalışırken dengesini kaybeden Yusuf, beton zemine düştü. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, Yusuf’u Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Ailesi yasta

3 kardeşten en küçüğü olan ve bu yıl ilkokula başlayan Yusuf’un hayatını kaybetmesi, ailesini ve mahalle halkını yasa boğdu. Olayın şoku içerisinde olan aile, küçük Yusuf’un bu kadar talihsiz bir kazaya kurban gitmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.

Güvenlik önlemlerine dikkat

Uzmanlar, ailelerin çocuklarının evde güvenliğini sağlamak için pencerelerde çocuk kilidi gibi önlemler almalarının gerekliliğini vurguluyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yusuf Aymergen’in nasıl düştüğüyle ilgili kesin bilgilere ulaşmak amacıyla soruşturma devam ederken, talihsiz olayın nedenleri detaylıca araştırılacak.