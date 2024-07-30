Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kızına vakit ayırmak için oyunculuğa ara veren Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmle ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu, setten ilk fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Hayranlarını sevindirecek haberi verdi

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adında iki kızını kucağına aldı. Ailesiyle geçirdiği bu özel yıllarda gelen pek çok oyunculuk teklifini geri çeviren Kobal, son olarak 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi.

Yeni Proje: "Her Şeyin Başı Merkür"

Sinem Kobal, Alp Navruz ile başrolü paylaşacağı "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmle setlere dönüş yaptı. Ayşe Balıbey’in aynı adlı kitabından uyarlanan bu astrolojik komedi türündeki film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in eğlenceli hikayesini konu alıyor. Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Balıbey kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor.