Elazığ Rızaiye Mahallesi Şık sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan N.Y. (70), sabah hava almak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Kadının düştüğünü fark eden esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.