Bir dönemin en ünlü konserve markalarından olan ve 70 yıldır faaliyet gösteren Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflası, 7 Aralık 2023 tarihinde Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından resmen ilan edildi.

Tamtad'ın iflas kararı

Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin köklü konserve markalarından biri olarak biliniyordu. Ancak, dövizdeki oynaklık ve Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle mali açıdan büyük bir sıkışıklık yaşandı. Şirket, finansal yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelince iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. İflas süreci, şirketin Kürdüllü Mahallesi’ndeki tesislerinde başladı ve mahkeme kararıyla hız kazandı.

Tamtad'ın iflası, sadece şirketin geleceğini değil, aynı zamanda birçok iş ortağı ve tedarikçiyi de etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllar boyunca kalitesi ve güvenilirliği ile tanınan Tamtad, bu süreçte ekonomideki olumsuz etkilere kurban oldu.

İflas sürecinin en önemli aşamalarından biri olan alacaklılar toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Tire İflas Müdürlüğü’nde yapılacak. Bu toplantıda, alacakları kabul edilen ve reddedilen tüm alacaklılar, haklarını koruma ve sürecin gidişatını izleme fırsatı bulacak. Toplantıya katılım, alacaklılar için büyük önem taşıyor ve iflas sürecinin nasıl şekilleneceğini etkileyebilir.

Alacaklılar toplantısı, iflas sürecinin şeffaflığı ve adil yürütülmesi açısından kritik bir öneme sahip. Toplantının sonucunda, alacaklıların alacaklarının ne şekilde tahsil edileceği veya iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi sahibi olmaları mümkün olacak.

Tamtad’ın iflas süreci, Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmanın ve ekonomik belirsizliklerin şirketler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Ekonomik krizlerin şirketler üzerindeki yıkıcı etkileri, bu tür durumların önüne geçilebilmesi için yapılması gereken ekonomik ve finansal reformları da gündeme getiriyor.