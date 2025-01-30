Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Bekir (74) ve Habibe Özdere (76) çifti, motosikletle yaptıkları sahil turlarıyla dikkat çekiyor. 900 cc motor kapasitesine sahip motosikletleriyle Antalya ve Muğla'nın sahil beldelerini gezen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı haline geldi.

Motosiklet tutkusu 55 yıldır devam ediyor

Bekir Özdere, çocukluk yıllarından itibaren motosikletlere olan ilgisini dile getirerek, yaklaşık 55 yıldır motosiklet kullandığını belirtti. Eşi Habibe Özdere, başlangıçta korkmuş olsa da zamanla motosikletle gezmeye alışmış ve birlikte yeni yerler keşfetmeye başlamışlar.

Özdere çifti, güvenliklerini ön planda tutarak motosiklet kullanıyor. Bekir Özdere,"Mahalle aralarında yavaş gidiyorum. Kasksız trafiğe çıkmıyoruz. Eşimle ekipmanlarımızı giydikten sonra trafiğe çıkıyoruz. Gençlerin de bizi bu anlamda örnek almasını istiyorum" diyerek kurallara dikkat ettiklerini belirtti. Eşinin de bu konuda dikkatli olduğunu ifade eden Habibe Özdere, bazen eşini hız yaparken uyardığını söyledi.