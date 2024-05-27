24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Seferihisar Sığacık Maya Butik Otel’de gerçekleştirilen buluşmada Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 30 u aşkın katılımcı yer aldı. Sevmedya, Seferihisar Belediyesi, Atlantıs Otel, Off Sığacık, Ayda Bağları, Medical Point Hastanesi katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilk günü Mutfak Kültürü Araştırmacısı Sibel Önbaş zeytinyağı tadım atölyesi düzenlerken yazar Berna Vatansever “Haberine Sağlık”kitabını imzaladı Aynı akşam gala yemeğinde Gülden Suakar/Grup Hocalar Band canlı performansla katılımcıları eğlendirdiler. Ünlü radyo prodüktörü Ümit Tunçağ cazın ünlüleriyle anılarını anlattı. Geceye katılanlar Maya Otel lezzetlerine hayran kalırken toplantının kral ve kraliçesi de seçildi. 2.gün komşu Atlantis Otel’deki etkinliklerle devam etti, Akşam Seferihisar Kaleiçi’nin en keyifli mekanı Off Sığacık’ta eğlence doruğa çıktı. Son gün 70 li yılların radyo istekçileri Teos Antik Kenti’ni gezdiler. Ege Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer”Türkiyede kooperatifçilik” söyleşisi ile toplantı sona erdi. Bu arada gelecek toplantının Nisan 2025 de Adana’da düzenleneceği bildirildi.

Editör: Sude Kula