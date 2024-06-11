Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80'ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya kavuştu.ANKARA (İGFA) - DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ile birlikte gıda arz güvenliğinin sağlanması için sulama yatırımlarına hız verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya nüfusunun artması ile temiz ve güvenli gıdaya olan talebin hızla yükseldiğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin dünya nüfusu üzerine yaptığı projeksiyona göre 2050 yılında nüfusun yaklaşık 9 milyara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı projeksiyona göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 95 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğine dikkati çekti. Yumaklı, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklarla birlikte suyun nedenli önemli olduğu bir kez daha müşahede edildiğinin belirterek, "“Gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konumuz haline gelmiştir. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Sulama ile daha çeşitli, daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım arazileri yaklaşık 24 milyon hektar olduğunu anımsatan Yumaklı, bunun teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının 8,5 milyon hektar olarak belirlendiği bilgisini verdi. Bakan Yumaklı, 2023 yılı itibariyle teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazinin yüzde 80'nine karşılık gelen yaklaşık 7,1 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığını vurguladı.

“ZİRAİ GELİRİ 5 KAT ARTIRIYOR"

Kuru tarım yapılan alanlardaki kısıtlı bitki deseni, geliştirilen sulama projeleri ile çeşitlilik gösterdiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

“Sulanan alanlardaki üretim değeri artışı ve gayri safi milli zirai gelir, projesiz duruma göre yaklaşık 5 kat artış görülmektedir. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte; bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir. Bakanlığımızın köklü kuruluşu DSİ Genel Müdürlüğümüz 2024 yılında da sulama yatırımlarına hızla devam edecektir. Bu yıl içinde 65 adet sulama tesisi, 23 adet toplulaştırma projesini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

2024 yılında yapılacak yatırımlarla; sulamaya açılan alanı 7,1 milyon hektardan 7,23 milyon hektara, toplulaştırması tamamlanan alan miktarını 7,3 milyon hektardan 7,9 milyon hektara yükseltmeyi hedefliyoruz."

TAMAMLANACAK BAZI PROJELER

Bakan Yumaklı, Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İkmali (11.820 ha sulama), Çorum Koçhisar Sulaması 2. Kısım (4.267 ha sulama), Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması (7.693 ha sulama) Diyarbakır Silvan Kuruçay Barajı Sulaması (5.030 ha sulama) ve Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması (5.402 ha sulama) projelerinin bu yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.