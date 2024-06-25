Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan ve geniş kitlelerce tanınan Esin Gündoğdu, Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak, fazla kiloları nedeniyle sağlığını riske atmamak için mide küçültme ameliyatı olma kararı aldı. Ameliyat sonrası doktor kontrolünde sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulayan Gündoğdu, toplamda 72 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Görenleri hayran bıraktı

Yeni görünümüyle dikkat çeken Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak, yırtmaç detaylı eteği ve göbeğini açıkta bıraktığı tişörtüyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, bu paylaşıma büyük ilgi gösterirken, Gündoğdu'nun kendine güvenen ve enerji dolu hali büyük beğeni topladı.

Fazla kilolarından kurtulmasının ardından oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmaya başlayan Gündoğdu, yeni hayatını dolu dolu yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçileriyle etkileşimde bulunan başarılı oyuncu, kendisine yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.