Nepal’de yolsuzluk karşıtı protestolar ülkeyi sarsıyor. Başkent Katmandu başta olmak üzere birçok kentte yaşanan çatışmalarda 72 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Parlamento binası ve bakanlık konutları ateşe verilirken, cezaevlerinden 15 bini aşkın mahkum firar etti. Protestolar, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasına yol açtı.

Geçici hükümetten ilk açıklama

Nepal hükümetinin baş sekreteri Eaknarayan Aryal, yaptığı açıklamada, ölü sayısının 72, hastanede tedavi gören yaralı sayısının 191 olduğunu duyurdu. Bu açıklama, geçici hükümetin göreve başlamasının hemen ardından geldi.

Katmandu ve diğer bölgelerde gerilim

Başkent Katmandu’daki protestolar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetlenirken, yollar kapatıldı ve kamu binaları ateşe verildi. Protestolar sırasında siyasi figürlerin ve bakanların konutlarına saldırılar düzenlendi, Nepal Kongre Partisi’nin Sanepa’daki merkezi, federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ile Başbakan Oli’nin iki evi ateşe verildi.

Mahkum firarları ve güvenlik krizi

Şiddet olayları sırasında protestocuların hapishanelere baskın yapması ve idari binaları ateşe vermesi sonucu ülke genelinde 25’ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etti. Nepal ordusu, güvenlik riskine karşı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etmek zorunda kaldı.

Başbakan Oli’nin istifası

Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkiler nedeniyle Başbakan Oli’nin 9 Eylül’de istifa ettiğini açıkladı. Ülkede siyasi kriz devam ederken, protestoların kontrol altına alınması için güvenlik güçleri alarm durumunda bulunuyor.

Uluslararası tepkiler

Nepal’deki şiddet olayları, insan hakları kuruluşları ve uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti. Ancak, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle bağımsız doğrulama ve raporlar sınırlı kalıyor.