İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında son 5 gün içinde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Mercek-21" operasyonu, ülke genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik geniş kapsamlı bir müdahale olarak dikkat çekiyor. 75 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlar, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda başarıyla tamamlandı.

1819 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Operasyonlar neticesinde, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına karıştığı belirlenen 1819 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzemeler ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonların vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştığı açıklamasında, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşımacılığının ülke güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu tür operasyonlarla, suç örgütlerinin faaliyet alanlarının daraltılmasının hedeflendiğini belirten Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Operasyona yönelik sosyal medya hesabı X’ten bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 1033 Ruhsatsız Tabanca, 124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 92 Uzun Namlulu Tüfek, 315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam 1564 Silah ele geçirildi. 1819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.