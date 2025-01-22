Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de dün sabaha karşı saat 03.30’da çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Arama çalışmalarında son gün

Yangın sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları, AFAD ve uzman ekipler tarafından bugün son kez gerçekleştirilecek. Oteldeki yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlatılan detaylı incelemelerde, 76 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazelerin teslim süreci devam ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45’inin cenazelerinin yakınlarına teslim edildiğini açıkladı. Henüz tespit edilemeyen cenazeler için Adli Tıp Kurumu uzmanlarının incelemeleri sürüyor. Kimlik tespit çalışmalarının ardından cenazeler ailelere teslim edilecek.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın seyriyle ilgili yeni açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.