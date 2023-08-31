"Aliağa Sanat Günleri" yaz konserlerinin de finalini yapan ünlü sanatçı, sahneye adım atar atmaz enerjisiyle hayran bıraktı. Sahneye mavi kostümüyle çıkan ünlü sanatçı sevenlerine ‘Yeniden Başlasın’ isimli parçasıyla merhaba dedi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarıyla Aliağalıları coşturan Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bırakırken şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Süperstar sahnede ‘Ya Sonra’, ‘Sen İste’, ‘Sana Ne, Kime Ne’, ‘Hoş Gör Sen’, ‘Arada Sırada’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Uykusuz Her Gece’ gibi hit şarkılarını birbiri ardına seslendirirken Aliağalılar da tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle sahnenin tozunu attıran süperstar, Aliağalılara 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhuna yaraşır da bir gece yaşattı.

Başkan Serkan Acar’dan Ajda Pekkan’a Teşekkür



Konserin bir bölümünde Ajda Pekkan’ın daveti ile sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Sahneye çıktığı ilk günden bugüne hep ışık saçan, efsane sesimiz Ajda Pekkan’ı Zafer Bayramımızda Aliağamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu özel günde bizlerle birlikte olduğu için, coşkumuza ortak olarak bu güzel geceyi bizlere yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ajda Pekkan, “Aliağa’ya Bayıldım”



Süperstar Ajda Pekkan ise, “Sizler gibi vizyoner insanların burada olması beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Aliağa her yönüyle o kadar güzel bir şehir ki buraya bayıldım” ifadelerini kullandı.

Başkan Serkan Acar, Süperstara Tarihi Helvacı Kilimi Hediye Etti



Başkan Serkan Acar ayrıca, ünlü sanatçıya Aliağa Sanat Günleri’ne değerli katılımlarından dolayı teşekkür ederek kendisine Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde faaliyet gösteren Aliağalı üretici kadınların el emeği ile ürettikleri tarihi Helvacı Kilimi hediye etti.



