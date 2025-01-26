Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. Otelde yangına karşı her türlü önlem alındığını ve gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, elektrikçi, aşçıbaşı, güvenlik personeli, danışmanlık şirketini suçladı.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden altısı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında bulunan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, Hürriyet’in haberine göre oteldeki yangın önlemleri konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler yapıldığını aktardı.

Denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair uyarı almadıklarını söyleyen Ergül, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli mevzuata uygun yapıldığını savundu.

"Yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi"

Elektrikçi, aşçıbaşı, güvenlik personeli, danışmanlık şirketini suçlayan Ergül, otelde yangına karşı her türlü önlemin alındığını, gerekli denetimlerin yapıldığını ileri sürdü.

En son denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık’ta yapıldığını belirten Ergül, “Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi” dedi.

"Aylık gelirim 100 bin lira"

Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu; otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğünü ifade etti.

Savcı tutanağında yangınla ilgili otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlara tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu aktarıldı.

Ancak yangın esnasında alarm sisteminin tahminen hasar görüp çalışmadığı, duman dedektörlerinin devreye girdiği belirtildi.