Güncel döviz kurları

8 Ağustos Perşembe günü itibarıyla döviz kurlarındaki son durum şöyle:

Dolar/TL : Alış 33,50 TL, satış 33,52 TL

: Alış 33,50 TL, satış 33,52 TL Euro/TL: 36,73 TL

Piyasaların takibi

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugünde devam ediyor.

Ekonomi ve döviz piyasalarındaki gelişmeler

Döviz kurlarındaki değişimler, ekonomik dengeleri ve piyasaların genel seyrini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasasında sabah saatleri itibarıyla dolar ve euroda gözlemlenen seviyeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor.

Döviz kurları ve ekonomik beklentiler

Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda şekilleniyor. Dolar ve euroda yaşanan artışlar, Türkiye ekonomisindeki dengeleri ve ticaret hacmini doğrudan etkiliyor.