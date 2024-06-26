Bankalar müşteri çekebilmek için sıfır faizli kredi kampanyaları düzenliyor. 8 bankanın faizsiz kredi şartları dikkat çekti. İşte banka banka '0' faizli kredi kampanyaları...

Akbank: 10.000 TL için 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL için 3 ay vadeli taksitli avans imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli. Albaraka Türk: Yeni müşterilere özel, vade farksız 15.000 TL hoş geldin finansmanı sunuluyor. Garanti BBVA: 11 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Enpara: Yeni müşterilere özel olarak %0 faizli 10.000 TL kredi veriliyor. Vade süresi 6 ay. ON Dijital Bankacılık (Burgan Bank): Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz oranı ile 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuluyor. QNB Finansbank: Yeni müşterilere özel %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı sağlanıyor. Aylık taksit tutarı 1.666,67 TL olarak belirlenmiş. ING: Turuncu Ekstra programına katılarak 5.000 TL'ye kadar kredinizin faizi nakit iade ile %0 olarak uygulanabiliyor. Detaylar için program şartları geçerli. Türkiye İş Bankası: 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel, faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. 2-3 ay arası vadelere özel.

Başvuru ve Onay Süreci

Başvurular genellikle internet üzerinden yapılabiliyor. Bankaya müşteri olduktan sonra başvuru yapıp onay alındığında para hesaba geçiyor. Başvurularda kredi notu da önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Bu faizsiz kredi fırsatları, küçük ihtiyaçlarınızı karşılamak veya anlık finansman sağlamak isteyenler için avantajlı bir seçenek sunuyor. Ancak kampanya şartlarını detaylıca inceleyip, başvurmadan önce kredi koşullarını doğrulamanız önem taşıyor.