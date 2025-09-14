CHP’den AK Parti’ye geçişler sürüyor. Son olarak Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak AK Parti saflarına katıldı. Gazeteci Sinan Burhan, 8 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağını iddia etti.

CHP’de istifalar artıyor

Son dönemde CHP, İstanbul’daki belediyelere yönelik operasyonlar, kayyım tartışmaları ve şaibeli kurultay süreciyle gündeme geldi. Bu süreç, bazı belediye başkanlarının partiye olan bağlılıklarını sorgulamasına yol açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılması, bu eğilimin devam edeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Rozet töreni ve sürecin işaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Vural Gürzel’e rozetini takarken, sürecin devam edeceğini vurgulayan siyasi yorumlar da dikkat çekti. Gazeteci Sinan Burhan, 8 belediye başkanının daha AK Parti saflarına katılacağını belirtti.

İddianın odağındaki iller

Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, iddialara göre geçişlerin farklı bölgelerdeki büyükşehir ve il belediyelerini kapsayacağı öne sürülüyor. Siyasi gözlemciler, bu hamlelerin 2025 seçimleri öncesinde AK Parti’ye önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.