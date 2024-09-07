Denizli’de 8 Eylül Pazar günü, hava durumu parçalı bulutlu olarak belirlenmiş durumda. Bu gün, sıcaklıkta dikkat çeken dalgalanmalar ve nem oranında değişiklikler yaşanacak. İşte günün detaylı hava durumu analizi:

Sıcaklık ve nem verileri

En düşük ve en yüksek sıcaklık:

En Düşük Sıcaklık: 20°C

En Yüksek Sıcaklık: 33°C

Günün erken saatlerinde sıcaklık 20°C civarlarında seyrederken, öğleden sonra ise 33°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu geniş sıcaklık aralığı, gün boyunca farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı gerektiriyor.

Nem oranı:

En Düşük Nem Oranı: %26

En Yüksek Nem Oranı: %68

Nem oranındaki değişim, günün ilerleyen saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Sabah saatlerinde düşük nem oranı, günün ilerleyen saatlerinde ise %68'e kadar çıkabilecek. Bu, özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar için önem taşıyor.

Rüzgar bilgisi

Rüzgar yönü ve hızı:

Yön: Belirtilmemiş

Hız: 8 km/sa

Rüzgar hızı gün boyunca 8 km/sa olarak ölçülüyor. Bu hızda bir rüzgar, genel olarak rahatsız edici olmayacak, ancak hafif bir serinlik hissi verebilir.

Sıcaklık ve nem analizi

Uç sıcaklık (°C):

En Düşük: 10,8°C

En Yüksek: 36,3°C

Ortalama sıcaklık (°C):

En Düşük: 15,7°C

En Yüksek: 29,7°C

Günün sıcaklık uçları arasında geniş bir fark bulunuyor. Bu nedenle, hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek ve bol su tüketmek önem taşıyor. Ayrıca, nem oranındaki dalgalanmalar, terleme ve rahatsızlık hissini etkileyebilir.

Günün hava durumu hakkında güncel bilgilere ve hava tahminlerine göz atarak planlarınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle sıcaklık değişimleri ve nem oranlarındaki farklılıklar, dışarıda geçireceğiniz zamanı etkileyebilir.

8 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.