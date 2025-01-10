Burhaniye Belediyesi, 8 Eylül Stadı'ndaki bakım ve onarım çalışmalarını, 19 Ocak 2025’teki Burhaniye Belediyespor – 1966 Edremitspor karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, statta kapsamlı iyileştirmelere imza atıyor.

Başkan Deveciler, çalışmaları yerinde inceledi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Engin Demir ile birlikte 8 Eylül Stadı'ndaki çalışmaları yakından inceledi. Yapılan bakım ve onarımlar kapsamında stat zemininde çim yenilemesi yapıldı, tribün ve soyunma odalarında detaylı iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Yenilenen 8 Eylül Stadı taraftarlarını bekliyor

Başkan Ali Kemal Deveciler, yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Burhaniye’nin sporseverleri için 8 Eylül Stadı büyük bir öneme sahip. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Stadımızın 19 Ocak’ta oynanacak Burhaniye Belediyespor – 1966 Edremitspor karşılaşmasında hazır olacağına eminim. Bu karşılaşma, taraftarlarımızla buluşacağımız heyecan dolu anların ilk adımı olacak,” şeklinde konuştu.

Çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Başkan Deveciler, "Stat, sporcularımız ve Burhaniye Belediyespor Futbol Takımımız için hayırlı olsun," diyerek tamamladı.