İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu sene 12’ncisini yapacağı "9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu" nedeniyle trafik güzergâhları yeniden düzenlendi.

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu 8 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Buna göre kentte 8 Eylül’de trafiğe kapalı olacak yol ve güzergâhlar şöyle:

- Cumhuriyet Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı’nda Gümrük Kavşağı istikameti.

- Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın deniz tarafı İzmir Marina istikametine (Kara tarafından trafik gidiş-dönüş sağlanacak).

- Konak Tünelleri ve Varyant’tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı İzmir Marina istikameti.

- Haydar Aliyev Bulvarı İnciraltı istikameti ile Beşyol Kavşağı (Haydar Aliyev Bulvarı’nda trafik akımı İnciraltı istikametinden İzmir Marina istikametine tek yönlü sağlanacak).