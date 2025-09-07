GDZ Elektrik, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İzmir’in 11 ilçesinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçeleri etkilenecek.
GDZ Elektrik, 8 Eylül'de İzmir'de 11 ilçede elektrik kesintisi olacağını duyurdu
Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, kesintiler bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine dikkat etmeleri istendi.
8 Eylül'de İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler
-
Bayındır: Çırpı Cami, Hasköy, Yeniçiftlik
-
Bayraklı: Mansuroğlu
-
Bornova: Çiçekli, Karaçam, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Yakaköy
-
Buca: Adatepe, Göksu, Güven, Yaylacık, Yiğitler, Yeşilbağlar
-
Karşıyaka: Aksoy, Bahçelievler, Donanmacı
-
Kemalpaşa: Çiçekli, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Yakaköy
-
Kiraz: Yeşildere (Ahmettepesi, Arpaderesi, Bayraklı Sk., Kaplan, Sapadere)
-
Konak: Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Çankaya, Doğanay, Esenlik, Esenyalı, Göztepe, Gülyaka, Kazım Karabekir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Maliyeciler, Metin Oktay, Murat Reis, Piri Reis, Refet Bele, Reis, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan
-
Ödemiş: Bademli, Bebekler, Çamyayla, Derebaşı, Demircili, Emmioğlu, Işık, İlkkurşun, Karakova, Karadoğan, Kahrat, Köseler, Kızılcahavlu, Suçıktı, Seyrekli, Sekiköy, Tekke, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Yeniceköy, Yeniköy, Yusufdere, Kayaköy
-
Seferihisar: Atatürk, Bengiler, Cumhuriyet, Payamlı
-
Torbalı: Arslanlar, Çırpı Cami, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kırbaş, Mektep
GDZ Elektrik, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, cihazlarını korumaya almaları ve planlamalarını elektrik kesintisine göre yapmaları gerektiğini hatırlattı.