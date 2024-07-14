İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda uluslararası sularda kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde gerçekleştirilen operasyonda uluslararası sularda kaçmaya çalışan 8 FETÖ Terör Örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Körfezi'nde gerçekleştirilen "KISKAÇ-21" operasyonunda, uluslararası sularda kaçmaya çalışan 8 FETÖ Terör Örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi. Operasyon, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan 8 şüphelinin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğunun belirlendiği açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonel başarısına vurgu yapıldı. Şüphelilerin, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandıkları ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve olayın detaylarının titizlikle incelendiği belirtildi.