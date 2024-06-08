İzmir'de 8 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
İlçelerdeki elektrik kesintileri:
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelerarası ( Balçova Meydanı Denizaltı Sk. Denizyıldızı Sk. Hercai Sk. Kumsal Sk. Kumul Sk. Körfez Sk. Mithatpaşa Cd. Sandal Sk. Seren Sk. Serçe Sk. Tan Sk. Tümay Sk. Yakamoz Sk. YILDIZ SK. Çakıl Sk. İkiztepe Çıkışı-K17 )
Eğitim ( Mehmet Emin Sk. Mevlana Sk. Ulubatlı Sk. Şehit Kamil Özdemir Sk. CEM SULTAN )
İnciraltı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Sandal Sk. SEREN )
Onur ( Akasya Sk. Ateş Sk. Atlas Sk. Badem Sk. Begonya Sk. Kent Sk. Mithatpaşa Cd. Selluka Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 3:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tuna ( 5500/1. Sk. Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. )
Saat : 5:30 - 6:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( Çanakkale Cd. 7106. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7102. Sk. 7100. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 6:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musalla ( 1047. Sk. 1046. Sk. 1045. Sk. 1043/1. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1018. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1024. Sk. 1021. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1005. Sk. 2032 1107. Sk. 1059. Sk. 1020. Sk. )
İsmet İnönü ( 2122. Sk. 2072. Sk. 2070. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2042. Sk. 2059. Sk. 2056. Sk. 2060/1 2052. Sk. 2008. Sk. 2051. Sk. 2036. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sevgi ( 673. Sk. 671. Sk. Akçay Cd. Abdülhamit Yavuz Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 672. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. )
Fatih ( 1142/2. Sk. 1142. Sk. 1185/1. Sk. 1185. Sk. )
Gazikent ( Akçay Cd. 80/2. Sk. 80. Sk. 674. Sk. 673. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fahrettin Altay ( 65/22. Sk. 65/15. Sk. 65/16. Sk. 65/21. Sk. 65/5. Sk. Mithatpaşa Cd. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 163 136 153 )
KONAK / İZMİR
Saat : 3:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2821. Sk. 2823/1. Sk. )
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Ali Akman ( Mustafa Kemal Sahil Blv. )